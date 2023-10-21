Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки», — указали в министерстве.

Также ведомство призвало информировать российских туристов, уже заключивших договоры о реализации продуктов по этим направлениям или планирующих их заключить, о текущей ситуации и порядке изменения либо расторжения договора.

Кроме того, Минэкономразвития призывает россиян воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию, палестинские территории, а находящимся здесь туристам из РФ рекомендует проявлять осторожность и следить за официальными сообщениями властей.

