Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль
Минэкономразвития рекомендовало туроператорам России приостановить продажу путевок в Израиль из-за угрозы безопасности туристам в стране, а также в Ливане, Иордании и на палестинских территориях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории до нормализации обстановки», — указали в министерстве.
Также ведомство призвало информировать российских туристов, уже заключивших договоры о реализации продуктов по этим направлениям или планирующих их заключить, о текущей ситуации и порядке изменения либо расторжения договора.
Кроме того, Минэкономразвития призывает россиян воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию, палестинские территории, а находящимся здесь туристам из РФ рекомендует проявлять осторожность и следить за официальными сообщениями властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru