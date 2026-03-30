Три месяца ожиданий: Когда снизятся цены на оперативную память
На фоне общей просадки рынка IT с последствиями столкнулась и компания OpenAI, однако она была убыточной и прежде, сказал НСН Илья Корнейчук.
Сложности, с которыми столкнулись в компании OpenAI, не приведут к резкому снижению стоимости оперативной памяти, наиболее вероятно ощутимый эффект можно будет оценить лишь через три месяца, заявил в беседе с НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
OpenAI не выполнила обещание скупить 40% всей оперативной памяти в мире и разорвала контракт с SK Hynix на 71 миллиард долларов, пишет The Telegraph. Как сообщает издание, в компании также больше не вкладываются в масштабную стройку дата-центров. На этом фоне впервые за несколько месяцев стоимость оперативной памяти снижается, а аналитики обсуждают возможный кризис в сфере ИИ. Однако Корнейчук заметил, что о снижении цен пока говорить не приходится.
«Пока мы не видим снижения цен на конечные продукты. Процесс имеет большую инерцию. Производителям электроники нужно будет время, чтобы переключиться с серверных мощностей на потребительские. Сейчас строится новая производственная линия под серверное производство памяти, строятся новые заводы. Но не будут ли они свернуты в результате того, что этот бум начал сыпаться? Сыграл геополитический фактор, на фондовом рынке сильно просели Microsoft. У OpenAI проблемы хронические. Вся индустрия начала съезжать, что и по ним тоже ударило. Цены для конечного потребителя пока по инерции растут. Только-только вышли новые процессоры Intel. Рекомендуемая цена 300 долларов, продают по 350», - сказал он.
Собеседник НСН также допустил, что стоимость оперативной памяти может снизиться в течение трех месяцев.
«Думаю, увидим, что произошло с инерцией через три месяца. Нужно смотреть, какие решения сейчас будут принимать Micron, SKHynix, Samsung и китайские производители памяти. Все, кто сейчас расширяет производство памяти, внимательно следят за ситуацией. Они просто могут прекратить инвестиции в постройку новых заводов. Это следующий логичный шаг. В долгосрочной перспективе, конечно, это хорошо. Но в идеале, если бы сначала заводы SK Hynix, Micron, Samsung построили новые, чтобы производить больше памяти, а потом уже у OpenAI начались проблемы. OpenAI сейчас будут «лечить», вся индустрия с ними носится, как с курицей, несущей золотые яйца. Но они убыточные, не генерируют столько прибыли, сколько в них вкладывают», - объяснил Корнейчук.
По его словам, рынок сегодня находится в состоянии искусственного дефицита.
«Сейчас только в макроэкономике начались проблемы, сразу мы видим, что они не могут столько памяти использовать. Ранее Microsoft говорили, что у них очень много ускорителей NVIDIA, которые просто лежат на складах. Компания их купила и не знает, как применять. С этим столкнулись не только в Microsoft, у других то же самое. Все цены прут вверх. Мы живем в состоянии искусственного дефицита еще со времен ковида, когда был майнинг-бум. Тогда все скупали видеокарты, чтобы майнить. Они лежали на складах, их не пускали в продажу, чтобы поддерживать высокие цены. Сейчас у OpenAI лежат на складе эти чипы памяти, которые они тоже не пускают», - заявил он.
Ранее американская компания OpenAI также объявила о закрытии ИИ-генератора реалистичных видео Sora, которые создавала короткие видео по текстовым запросам. При этом в Disney планировали инвестировать миллиард долларов в стартап стоимостью 730 миллиардов долларов в обмен на разрешение своим персонажам появляться в Sora: Микки Маусу, Золушке, Симбе, Железному Человеку и другим, напоминает «Радиоточка НСН».
