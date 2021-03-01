Минэк определился со сроками Всероссийской переписи населения

В Минэкономразвития России предложили перенести сроки проведения Всероссийской переписи населения. Как пишет ТАСС, ведомство уже подготовило проект соответствующего постановления. В нем предлагается передвинуть сроки проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября текущего года.

В министерстве также предлагают провести перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях 1 апреля по 20 декабря 2021 года.

Кроме того, Минэкономразвития предложило выделить дополнительные средства на проведение переписи. В частности, в текущем году из резервного фонда правительства планируется выделить дополнительно 6,9 млрд рублей