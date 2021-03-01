Минэк определился со сроками Всероссийской переписи населения

В Минэкономразвития России предложили перенести сроки проведения Всероссийской переписи населения. Как пишет ТАСС, ведомство уже подготовило проект соответствующего постановления. В нем предлагается передвинуть сроки проведения переписи населения с апреля 2021 года на период с 23 августа по 30 сентября текущего года.

В министерстве также предлагают провести перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях 1 апреля по 20 декабря 2021 года.

Кроме того, Минэкономразвития предложило выделить дополнительные средства на проведение переписи. В частности, в текущем году из резервного фонда правительства планируется выделить дополнительно 6,9 млрд рублей

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Напомним, в начале февраля правительство России решило перенести из-за COVID-19 Всероссийскую перепись населения из-за - с апреля на сентябрь 2021 года.

В Росстате уточнили, что к осени в России ожидается стабилизация эпидситуации, поэтому сентябрь текущего года рассматривается как «окно возможностей» для проведения переписи в наиболее безопасный период. Ранее планировалась, что она пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В ведомстве отметили, что новые сроки позволяют остаться практически в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусРоссияМинэкономразвитияПерепись Населения
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