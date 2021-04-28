Милонов зарегистрировался в TikTok
Депутат Госдумы Виталий Милонов зарегистрировался в социальной сети TikTok. Он уже выложил первый ролик.
Ранее парламентарий негативно высказывался об этой соцсети. По его мнению, TikTok наносит вред стране, всех тиктокеров он призывал послать на принудительные работы в колхозы, передает RT.
Ранее Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточкой НСН" призвал запретить всех блогеров.
«Большинство блогеров такие дебилы, что ни один взрослый человек их читать и смотреть не будет. Вот, посадить в тюрьму Моргенштерна, и всем станет лучше», - считает депутат.
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