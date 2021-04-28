Милонов зарегистрировался в TikTok

Ранее Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточкой НСН" призвал запретить всех блогеров.

«Большинство блогеров такие дебилы, что ни один взрослый человек их читать и смотреть не будет. Вот, посадить в тюрьму Моргенштерна, и всем станет лучше», - считает депутат.

