Милонов зарегистрировался в TikTok

Депутат Госдумы Виталий Милонов зарегистрировался в социальной сети TikTok. Он уже выложил первый ролик.

Ранее парламентарий негативно высказывался об этой соцсети. По его мнению, TikTok наносит вред стране, всех тиктокеров он призывал послать на принудительные работы в колхозы, передает RT.

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Ранее Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом "Радиоточкой НСН" призвал запретить всех блогеров.

«Большинство блогеров такие дебилы, что ни один взрослый человек их читать и смотреть не будет. Вот, посадить в тюрьму Моргенштерна, и всем станет лучше», - считает депутат.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:СоцсетиВиталий Милонов
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