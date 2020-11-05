Милонов выступил против присвоения звания Героя России Нурмагомедову

Виталий Милонов выступил против присвоения звания Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову. Как отмечает «Вечерняя Москва», депутат Госдумы назвал его отличным спортсменом, обладающим всеми заслуженными регалиями. Однако, по мнению парламентария, спортивные достижения на являются поводом для того, чтобы награждать Хабиба званием Героя России.

«С каких это? Он отличный парень. Я не хочу обидеть никого, но я бы не давал ему это звание», — пояснил Виталий Милонов.

Напомним, накануне, 4 ноября, с предложением присвоить Нурмагомедову звание Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров, пишет Ura.ru. Он заявил, что считает Хабиба достойным примером для подражания.

К слову, 24 октября Нурмагомедов ожержал победу над Джастина Гейджи на турнире UFC, защитив титул чемпиона в легком весе. После поединка россиянин заявил о завершении карьеры, пишет RT. Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.