Футболист клуба АПЛ рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации
Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) в письме рассказал о нетрадиционной сексуальной ориентации. The Sun опубликовала выдержки из документа игрока на условиях его анонимности.
Футболист пояснил, что о его гомосексуальности осведомлены только семья и близкие друзья. Из-за боязни гомофобной реакции со стороны болельщиков он не готов совершить публичный каминг-аут и боится огласки.
Спортсмен считает, что руководству АПЛ необходимо работать над осведомленностью болельщиков, футболистов и тренеров.
При этом игрок отметил, что размышляет над досрочным завершением карьеры.
«Понимаю, что потеряю много денег. Но нет цены спокойствию. Я не хочу жить так вечно», – сообщил футболист.
Ранее НСН писала, что визит знаменитого баскетболиста Денниса Родмана в Москву обернулся скандалом. На мастер-класс в РГУФК звезду НБА не пустили вышибалы.
«Один столичный чиновник от спорта, начитавшись в интернете отзывов о Родмане, пришел к выводу, что он является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации и страдает алкоголизмом. В итоге было дано негласное решение не пускать баскетболиста в РГУФК, хотя это не помешало ему в одной футболке, стоя на морозе, пообщаться с поклонниками и журналистами. Родман заявил, что он любит Россию и ее людей», - поведал тогдашний руководитель управления общественных связей и информации благотворительного фонда "Федерация" Владимир Васильев.
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