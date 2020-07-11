Футболист клуба АПЛ рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации

Футболист пояснил, что о его гомосексуальности осведомлены только семья и близкие друзья. Из-за боязни гомофобной реакции со стороны болельщиков он не готов совершить публичный каминг-аут и боится огласки.

Спортсмен считает, что руководству АПЛ необходимо работать над осведомленностью болельщиков, футболистов и тренеров.

При этом игрок отметил, что размышляет над досрочным завершением карьеры.

«Понимаю, что потеряю много денег. Но нет цены спокойствию. Я не хочу жить так вечно», – сообщил футболист.

Ранее НСН писала, что визит знаменитого баскетболиста Денниса Родмана в Москву обернулся скандалом. На мастер-класс в РГУФК звезду НБА не пустили вышибалы.

«Один столичный чиновник от спорта, начитавшись в интернете отзывов о Родмане, пришел к выводу, что он является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации и страдает алкоголизмом. В итоге было дано негласное решение не пускать баскетболиста в РГУФК, хотя это не помешало ему в одной футболке, стоя на морозе, пообщаться с поклонниками и журналистами. Родман заявил, что он любит Россию и ее людей», - поведал тогдашний руководитель управления общественных связей и информации благотворительного фонда "Федерация" Владимир Васильев.

