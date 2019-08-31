Не гомогенная сексуальность. Сексолог рассказала, как формируется влечение к своему полу
Психоаналитик-сексолог в эфире НСН объяснила, почему сексуальная ориентация зависит больше от воспитания, чем от генов.
Не существует отдельного гена, который отвечает за гомосексуальную или бисексуальную ориентацию. К такому выводу пришла международная коллаборация ученых, изучившая генетические данные 470 тыс. человек, которые вступали в половую связь с представителем своего пола.
Психоаналитик-сексолог Юлия Варра в эфире НСН объяснила, почему сексуальная ориентация зависит больше от воспитания, чем от генов.
«Я как сексолог-практик, который работает с людьми нестандартной ориентации, независимо пришла к тем же самым выводам. После этого я стала сторонницей старика Фрейда, который говорил, что все мы от рождения бисексуальны или полисексуальны. И только воспитание делает нас такими, какие мы есть. Все специалисты, психоаналитики и сексологи, знают, что «ядерная» гомосексуальная ориентация закладывается в возрасте до трех лет. И потом эти эмоциональные паттерны закрепляются в нашем поведении. Так что подросток не станет гомосексуалистом, если ему рассказывать о гомосексуализме. Все мы одинаковы, но неимоверные случайности в воспитании, в восприятии сексуальности, какие-то триггеры, которые заходят в наш древний мозжечок и способствуют активации нашего либидо, способствуют тому, что появляются люди странной ориентации. Но западные сексологи знают, что таких людей 4-6%», - сказала она.
Ранее Юлия Варра в эфире НСН рассказала, почему просмотр порнофильмов не влияет на сексуальную ориентацию.
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