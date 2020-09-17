«Христианский долг». Милонов сравнил Зюганова с язычниками из-за Ленина
Депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что «пора прекратить издеваться» над Лениным.
Идею предания земле тела Владимира Ленина поддерживают 40% россиян поддерживают идею предания земле тела Владимира Ленина. По данным опроса SuperJob, оставить тело основателя Советского государства на Красной площади хотят 22% респондентов. Еще 17% выразили мнение, что Ленина надо захоронить, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН призвал «прекратить издеваться над Лениным» и предать его тело земле.
«Проблема в том, что не все определились по этому вопросу. И если дать людям возможность выразить свою позицию, объяснить им происходящее, то процент поддерживающих захоронение тела Владимира Ульянова вырастет до 70%. Не стоит издеваться над ним в угоду Компартии России. Это не имеет отношения к неуважению к истории. Это факт, что мы уходим от ложных ценностей, которые навеяли нам основатели коммунизма в России: Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Каменев», - считает собеседник НСН.
Причем для проведения референдума по этому вопросу Милонов счел его слишком малозначимым. А вот грамотно проведенный соцопрос, по его мнению, показал бы, что люди бы с радостью предали тело Ленина земле.
«Захоронение не означает неуважение к человеку. Похоронить – это значит отдать должное человеку. Это христианский долг. Язычники римские запрещали хоронить тела христиан. Зюганов, однако, каждый раз угрожает стране массовыми беспорядками, когда заходит речь о захоронении. И как только Геннадий Андреевич откажется от идеи терроризма, этот вопрос решится быстро. И я верю, что скоро Зюганов это поймет», - полагает Милонов.
С идеей выкупить тело Ленина и перевезти его на новое место в США выступает американский художник Дэвид Датуна. Он готов построить копию мавзолея в Вашингтоне специально для основателя Советского государства. Художник намерен заплатить за тело Ленина в один миллион долларов, но заявил, что при необходимости готов собрать и более миллиарда долларов.
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