«Христианский долг». Милонов сравнил Зюганова с язычниками из-за Ленина

Идею предания земле тела Владимира Ленина поддерживают 40% россиян поддерживают идею предания земле тела Владимира Ленина. По данным опроса SuperJob, оставить тело основателя Советского государства на Красной площади хотят 22% респондентов. Еще 17% выразили мнение, что Ленина надо захоронить, когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью НСН призвал «прекратить издеваться над Лениным» и предать его тело земле.

«Проблема в том, что не все определились по этому вопросу. И если дать людям возможность выразить свою позицию, объяснить им происходящее, то процент поддерживающих захоронение тела Владимира Ульянова вырастет до 70%. Не стоит издеваться над ним в угоду Компартии России. Это не имеет отношения к неуважению к истории. Это факт, что мы уходим от ложных ценностей, которые навеяли нам основатели коммунизма в России: Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Каменев», - считает собеседник НСН.