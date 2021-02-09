Милонов раскрыл истинный размер депутатской зарплаты актрисы Мельниковой
Российская актриса Анастасия Мельникова, получившая широкую известность благодаря сериалу «Улица разбитых фонарей», раскрыла размер своей зарплаты как депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Актриса призналась, что она получает 60 тысяч рублей в месяц.
В свою очередь, бывший коллега Анастасии Мельниковой по Заксобранию, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что она получает в несколько раз больше.
«Настя просто человек творческий, не очень обращает на это внимание. Секретов нет, можно посмотреть ежегодно выкладываемые сведения о доходах, и там написано, что в год у депутата Заксобрания получается около двух миллионов рублей. В месяц получается примерно 150-160 тысяч со всеми премиями и прочим. Настя, наверное, назвала оклад, но голый оклад никогда не получаешь – всегда есть надбавки», – рассказал Милонов «Радио 1».
Анастасия Мельникова — депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года, а также заслуженная артистка РФ и телеведущая. Наибольшую известность ей принесла главная женская роль Анастасии Абдуловой в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный».
К слову, ранее более трети россиян (36%) сообщили, что им хватает зарплаты на основные нужды. Еще почти столько (39%) рассказали, что хватает, но с трудом. Четверть (25%) признались, что зарплаты им не хватает даже на основные нужды. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками HeadHunter и «Деньги Вперед».
Больше всего тех, кому не хватает зарплаты, проживают в Свердловской и Ростовской областях. В основном об этом заявляли рабочий и административный персонал, а также те, кто трудится в сфере транспорта и логистики.
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