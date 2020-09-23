Госдуме рекомендовали отклонить законопроект о выходном 31 декабря

Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.

«Законопроектом предполагается определить, что правительство России осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю», - говорится в пояснительной записке.

При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом, пишет РИА Новости.

Между тем, в кабмине отметили, то правительство РФ наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.

