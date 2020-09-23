Госдуме рекомендовали отклонить законопроект о выходном 31 декабря
Комитет Госдумы по труду и социальной политике рекомендовал нижней палате парламента отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается сделать 31 декабря выходным днем.
«Законопроектом предполагается определить, что правительство России осуществляет перенос выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю», - говорится в пояснительной записке.
При этом отмечается, что общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом, пишет РИА Новости.
Между тем, в кабмине отметили, то правительство РФ наделено правом осуществлять перенос одного из выходных дней на 31 декабря в рамках уже существующих полномочий, дополнительного регулирования для этого не требуется.
А ранее сообщалось, что Минтруд России предложил в 2021 году установить новогодние праздники с 1 по 10 января, а 31 декабря сделать выходным днем. Согласно проекту постановления, майские праздники должны продлиться шесть дней - с 1 по 3 и 8 по 10 мая.
В пресс-службе ведомства отметили, что график дней отдыха на 2021 год формировался с учетом интересов организаций и разных категорий граждан.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 431 / сут.
Умерли
19 799+150 / сут.
Выздоровели
924 тыс.+5 750 / сут.
- В Минобрнауки рассказали о ситуации с COVID-19 в вузах
- Песков признался, что не знал об инаугурации Лукашенко
- «Президент ОМОНа». Инаугурацию Лукашенко сравнили с «воровской сходкой»
- Госдума повысила акцизы на сигареты
- После инаугурации Лукашенко оппозиция Белоруссии проведет акцию неповиновения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru