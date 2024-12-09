Милонов призвал не травить педагога из Лобни за задание представить себя Муму

Ранее сообщалось, что родители детей, учащихся в лицее «Авиатика» из подмосковной Лобне возмутились заданием от учительницы литературы для учеников пятого пятого класса.

«Я боюсь, что те люди, которые в соцсетях активно выкладывают гневные посты, «Муму» не читали. Поэтому надо провести тест на знание «Муму» и других основ русской литературы для этих родителей», - сказал он в беседе с NEWS.ru.

По словам депутата, задание не призывает учеников становится квадроберами, а призвано вызвать у детей эмпатию. Потому родителям не стоит торопиться жаловаться на работу учителя.

Как сообщали в Минпросвещения, распространение фотографий и видеоматериалов про квадробинг а также чрезмерное ознакомление с данной субкультурой вредоносно для общества и является дополнительной пропагандой явления. При этом в ведомстве уточнили, что отдельные методические рекомендации по профилактике квадробинга в школах не направлялись, напоминает «Радиоточка НСН».

