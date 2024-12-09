Милонов призвал не травить педагога из Лобни за задание представить себя Муму
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что не стоит травить учителя из Лобни, который предложить ученикам представить себя в образе Муму, чтобы описать чувства героя рассказа Ивана Тургенева.
Ранее сообщалось, что родители детей, учащихся в лицее «Авиатика» из подмосковной Лобне возмутились заданием от учительницы литературы для учеников пятого пятого класса.
«Я боюсь, что те люди, которые в соцсетях активно выкладывают гневные посты, «Муму» не читали. Поэтому надо провести тест на знание «Муму» и других основ русской литературы для этих родителей», - сказал он в беседе с NEWS.ru.
По словам депутата, задание не призывает учеников становится квадроберами, а призвано вызвать у детей эмпатию. Потому родителям не стоит торопиться жаловаться на работу учителя.
Как сообщали в Минпросвещения, распространение фотографий и видеоматериалов про квадробинг а также чрезмерное ознакомление с данной субкультурой вредоносно для общества и является дополнительной пропагандой явления. При этом в ведомстве уточнили, что отдельные методические рекомендации по профилактике квадробинга в школах не направлялись, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru