Милонов призвал Дурова создать многодетную семью

По его словам, предпринимателю следует жениться и создать многодетную семью. Так Дурову будет кому оставить заработанные за деньги.

«Зачем ему столько денег? Пластические операции делать? Всё равно ж помрет... а деньги кому достанутся? Ему уже будет без разницы», — указал парламентарий.

Милонов также добавил, что не знает ни одного нормального мужчину, который гордился бы донорством спермы.

Ранее Дуров заявил, что много лет назад стал донором спермы и в настоящее время у него более 100 биологических детей в 12 странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

