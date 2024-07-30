Милонов призвал Дурова создать многодетную семью
Создатель Telegram Павел Дуров, как и любой человек, «всё равно помрёт». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
По его словам, предпринимателю следует жениться и создать многодетную семью. Так Дурову будет кому оставить заработанные за деньги.
«Зачем ему столько денег? Пластические операции делать? Всё равно ж помрет... а деньги кому достанутся? Ему уже будет без разницы», — указал парламентарий.
Милонов также добавил, что не знает ни одного нормального мужчину, который гордился бы донорством спермы.
Ранее Дуров заявил, что много лет назад стал донором спермы и в настоящее время у него более 100 биологических детей в 12 странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru