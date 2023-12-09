Милонов предложил запретить в России движение чайлдфри
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал признать экстремистским движение чайлдфри, передает «Говорит Москва».
По его словам, движение пропагандирует отказ от детей и должно быть запрещено. Он отметил, что экстремистами нельзя считать тех, кто по естественным причинам не может иметь детей.
Ране депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением внести изменения в Семейный кодекс и уравнять понятия «брак» и «семейный союз». По его словам, ряд граждан негативно воспринимают понятие «брак»
Понятие «брак» - это неотъемлемый символ в русской литературе и культуре, а также важный компонент в священных текстах, заявил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов «Радиоточке НСН».
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