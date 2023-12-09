Милонов предложил запретить в России движение чайлдфри

Ране депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением внести изменения в Семейный кодекс и уравнять понятия «брак» и «семейный союз». По его словам, ряд граждан негативно воспринимают понятие «брак»

Понятие «брак» - это неотъемлемый символ в русской литературе и культуре, а также важный компонент в священных текстах, заявил замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов «Радиоточке НСН».

