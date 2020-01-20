Милонов предложил запретить подросткам заходить в рестораны фастфуда без родителей
Детям и подросткам младше 16 лет могут запретить посещать рестораны фастфуда без сопровождения взрослых. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Я вообще за то, чтобы государство предоставляло помощь родителям в защите здоровья своего ребенка… В том числе в части питания: например, запретить детям, не достигшим 16 лет, заходить в рестораны быстрого питания, типа Burger King и McDonald's, без сопровождения родителей», - заявил Милонов АГН «Москва».
По мнению парламентария, государство должно также оказывать помощь родителям в защите детей от зависимости от социальных сетей, компьютера, телефона.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в российских школах уроки безопасного использования пиротехники.
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