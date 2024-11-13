Милонов предложил взламывать смартфоны Apple
Следует взламывать устройства Apple и затем пользоваться ими на благо России. Как сообщает РИА Новости, с таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
В ходе обсуждения законопроекта об установке российского магазина приложений RuStore на смартфоны американской компании он указал, что в случае отказа Apple стоит вернуться к практике программного взлома устройств на операционной системе iOS - джейлбрейку.
«Для того, чтобы мы, свободные от этих обязательств, могли спокойно взламывать устройства Apple и пользоваться в свое удовольствие на благо страны», - заявил Милонов.
Депутат Госдумы Антон Горелкин, в свою очередь, напомним, что взлом гаджетов Apple - это нетривиальная задача, с решением которой сложности возникли «даже у Федерального бюро расследований».
Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил, что запрещать устройства Apple из-за отказа от предустановки российского ПО не будут, так как чиновники в частной жизни не спешат отказываться от использования продукции американской компании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД лишило гражданства РФ более 1,3 тысячи человек с начала 2024 года
- Трамп заявил, что готов баллотироваться на третий президентский срок
- Цены на сливочное масло в России выросли за неделю на 1,2%
- В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дрона
- Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки
- Мелания Трамп отказалась жить в Белом доме
- Хамзаев попросил привлечь к ответственности Лебедева за ковер с Богоматерью
- Минпромторг обновил список рекомендованных для госслужащих в РФ автомобилей
- Пользователи в YouTube смогут создавать ремиксы с помощью ИИ
- Специалисты рассказали, как выбрать безопасную новогоднюю елку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru