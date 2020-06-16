Милонов не нашел мозга у оскорбившей нищих россиян Бони
Телеведущая и экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня назвала «нищебродами и алкоголиками россиян, получающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).Резкое заявление появилось в ее Instagram.
«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», - написала Боня в своем Instagram, добавив, что лучше бы государство помогло пострадавшему от кризиса бизнесу, пишет «Свободная пресса».
Скандальное заявление Виктории прокомментировали в Госдуме. Так депутат Виталий Милонов в беседе с РЕН ТВ посетовал, что «ученые еще не научили силиконовые импланты думать».
«Что касается мозга, то эта часть организма у нее отсутствует», - добавил парламентарий.
Отметим, что ранее Виктория Боня связала распространение коронавируса с появлением вышек связи 5G. При этом она заявила, что будет рада вымиранию половины населения Земли от коронавируса, пишет Ura.ru
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