Милонов не нашел мозга у оскорбившей нищих россиян Бони

Телеведущая и экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня назвала «нищебродами и алкоголиками россиян, получающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).Резкое заявление появилось в ее Instagram.

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«Мы сначала размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам, нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново», - написала Боня в своем Instagram, добавив, что лучше бы государство помогло пострадавшему от кризиса бизнесу, пишет «Свободная пресса».

Скандальное заявление Виктории прокомментировали в Госдуме. Так депутат Виталий Милонов в беседе с РЕН ТВ посетовал, что «ученые еще не научили силиконовые импланты думать».

«Что касается мозга, то эта часть организма у нее отсутствует», - добавил парламентарий.

Отметим, что ранее Виктория Боня связала распространение коронавируса с появлением вышек связи 5G. При этом она заявила, что будет рада вымиранию половины населения Земли от коронавируса, пишет Ura.ru

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:МРОТВиталий Милонов
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