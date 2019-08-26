Милонов предложил вернуть картузы и передники в комплект школьной формы

Виталий Милонов предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников, при этом учитывая культурные особенностей каждого региона страны. Как пишет РИА Новости, в Санкт-Петербурге для мальчиков, по мнению депутата Госдумы, можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек - передники и платья. Источник подчёркивает, что с соответствующим предложением Милонов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

Автор инициативы, ссылаясь на заявления родителей, отмечает, что внешнее единообразие учащихся благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет самих детей от стремления к «визуальному соревнованию».

Кроме того, Виталий Милонов отмечает, что в том случае, если его инициатива приживётся, организовать льготный пошив форменной одежды можно будет силами местных властей – для того, чтобы покупка такого комплекта не ложилась тяжким грузом на семейный бюджет.