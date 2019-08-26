Милонов предложил вернуть картузы и передники в комплект школьной формы

Виталий Милонов предложил ввести единые стандарты внешнего вида школьников, при этом учитывая культурные особенностей каждого региона страны. Как пишет РИА Новости, в Санкт-Петербурге для мальчиков, по мнению депутата Госдумы, можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек - передники и платья. Источник подчёркивает, что с соответствующим предложением Милонов обратился к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

Автор инициативы, ссылаясь на заявления родителей, отмечает, что внешнее единообразие учащихся благотворно повлияет на учебный процесс и отвлечет самих детей от стремления к «визуальному соревнованию».

Кроме того, Виталий Милонов отмечает, что в том случае, если его инициатива приживётся, организовать льготный пошив форменной одежды можно будет силами местных властей – для того, чтобы покупка такого комплекта не ложилась тяжким грузом на семейный бюджет.

Названа сумма, необходимая для «первосентябрьского капитала»

Ранее НСН писала, что траты родителей в Красноярске и Новосибирске на сбор ребёнка в школу составили около 9 тысяч рублей. Таковы данные опроса РИА Новости, проведённого среди жителей мегаполисов. Примечательно, что Москва и Санкт-Петербург, традиционно требующие больших вложений от своих обитателей, заняли более низкие позиции в рейтинге. У столичных семей уходит в среднем 8,7 тысячи и 8 тысяч рублей соответственно.

О том, как сэкономить на сборе чада в школу не в ущерб качеству товаров, в эфире НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:Виталий МилоновШкольная Форма

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