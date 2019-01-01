Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время на час. Как пишет РИА Новости, парламентарий полагает, что такая мера повысит КПД россиян. По мнению Милонова, когда рано темнеет, у многих просто не ни сил, ни желания работать.

А вот сокращение рабочего дня позволить россиянам выкладываться на работе на все 100%.

Однако, как сообщает Москва 24, депутат, известный своими оригинальными, зачастую популистскими идеями, отметил, что эту инициативу еще предстоит обсудить с профессиональным сообществом.

В частности, к обсуждению сокращения рабочего графика планируется привлекать медиков и специалистов в сфере гигиены труда, уточняет «Свободная пресса».

Ранее НСН писала, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Минпромторгу и Минздраву запретить использование в России трансжиров, которые содержатся, в том числе, в фастфуде.