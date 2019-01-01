Милонов предложил проверить выпускников на наркотики с помощью собак

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил проверять кинологам выпускников на наркотики. По его мнению, это нужно делать перед посадкой на борт прогулочных судов. По его словам, в школьных выпускных, проводимых на кораблях, нет ничего плохого.

«Другое дело, чтобы это не превращалось в дикую попойку с наркотиками и чтобы команда корабля - командир, капитан - несла бы ответственность за это», - заявил Милонов АГН Москва.

По словам депутата, выпускники не должны превратиться «в мертвые тушки, опорожняющие желудок за борт».

Так парламентарий прокомментировал намерение ФГБУ «Канал имени Москвы» провести внеплановые проверки прогулочных судов в преддверии школьных выпускных.

Ранее во время пресс-конференции НСН Виталий Милонов заявил о необходимости отказаться от 6-дневной модели обучения в школах.

