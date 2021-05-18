Милонов предложил отправлять чиновников на перевоспитание в Чечню

По его словам, «показывать ни в коем случае нельзя», так как «Золушка» — это детский фильм, а значит «гендерные темы не могут найтись». Депутат надеется, что никто не попытается поддержать прокат фильма в России.

«Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую «Золушку» показывать, — всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики», — отметил Милонов.

Режиссер Кэй Кэннон сняла новую версию сказки. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную. Премьера фильма состоится осенью текущего года.

