Милонов предложил отправлять чиновников на перевоспитание в Чечню

Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике новую экранизацию «Золушки» и призвал не допустить ее в российский прокат, сообщает телеканал «360».

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По его словам, «показывать ни в коем случае нельзя», так как «Золушка» — это детский фильм, а значит «гендерные темы не могут найтись». Депутат надеется, что никто не попытается поддержать прокат фильма в России.

«Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую «Золушку» показывать, — всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики», — отметил Милонов.

Режиссер Кэй Кэннон сняла новую версию сказки. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную. Премьера фильма состоится осенью текущего года.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГеиКинопрокатЧечняВиталий Милонов
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