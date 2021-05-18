Милонов предложил отправлять чиновников на перевоспитание в Чечню
Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг критике новую экранизацию «Золушки» и призвал не допустить ее в российский прокат, сообщает телеканал «360».
По его словам, «показывать ни в коем случае нельзя», так как «Золушка» — это детский фильм, а значит «гендерные темы не могут найтись». Депутат надеется, что никто не попытается поддержать прокат фильма в России.
«Тех чиновников, которые подумают, что можно эту голубую «Золушку» показывать, — всех на перевоспитание в отдел культуры Чеченской Республики», — отметил Милонов.
Режиссер Кэй Кэннон сняла новую версию сказки. Актер Билли Портер воплотил на экране гендерно-нейтральную фею-крестную. Премьера фильма состоится осенью текущего года.
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