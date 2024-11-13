Милонов предложил отказаться от шестидневки в российских школах
Зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выразил мнение, что российские школьники должны учиться пять дней в неделю, а не шесть.
Милонов назвал шестидневную рабочую неделю для школьников насилием. По его словам, из-за шести занятых учебой дней дети и их семьи не могут планировать совместные мероприятия в единственный выходной ребенка, ведь в этот день ему хочется отоспаться.
Российские школы должны полностью перейти на пятидневку, считает зампредседателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
«Получается, что шестидневкой мы лишаем детей семьи. Они бы с удовольствием проводили выходные с родителями, но у них такой возможности нет, потому что нужно идти в школу», - сказал Милонов в беседе с AIF.Ru.
Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать единую систему ученических организаций в школах, которая будет отвечать за воспитательную и дисциплинарную работу среди школьников, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru