Кадыров призвал усилить контроль за прогулами школьников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о проведении совещания с представителями системы образования, в ходе которого он призвал усилить контроль над детьми, пропускающими школьные занятия.

По словам Кадырова, необходимо доводить информацию о пропусках до родителей, чтобы они могли принять меры и работать с детьми для улучшения ситуации.