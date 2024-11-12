Кадыров призвал усилить контроль за прогулами школьников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о проведении совещания с представителями системы образования, в ходе которого он призвал усилить контроль над детьми, пропускающими школьные занятия.

По словам Кадырова, необходимо доводить информацию о пропусках до родителей, чтобы они могли принять меры и работать с детьми для улучшения ситуации.

Кадыров сообщил об увольнении 11 директоров школ в Чечне

Глава региона также отметил, что образовательная система Чечни продолжает развиваться, активно внедряя современные методики и технологии обучения.

Это, по его словам, способствовало росту среднего балла ЕГЭ по основным предметам, а также увеличению числа выпускников с высокими результатами. Доля учащихся, не получивших аттестат, снизилась до 2%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ШкольникиЧечняРамзан Кадыров

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