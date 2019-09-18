Психолог поддержал идею Милонова о запрете тату для несовершеннолетних

18 сентября14:30
Алена Якушова

Клинический психолог в эфире НСН поддержал идею депутата запретить несовершеннолетним наносить тату, но поспорил с ее обоснованием.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить несовершеннолетним делать татуировки. Свою идею он направил главе Минздрава Веронике Скворцовой, сообщает «РИА Новости». По словам Милонова, к нему поступает много обращения от граждан, в которых те возмущаются обилием татуированной молодежи на улицах. Парламентарий заявляет, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое здоровье человека. Так Милонов ссылается на случаи, описанные в иностранных СМИ, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже самоубийств.

В эфире НСН клинический психолог Михаил Хорс опроверг заявления Милонова об опасности татуировок для психологического здоровья молодежи.

«Тот факт, что это навсегда, может привести к тому, что человек, особенно если психика не сформировавшаяся и не окрепшая, к определенной психической нестабильности. А если это на фоне каких-то других еще факторов, таких как подростковый кризис, депрессия, здесь может, конечно, довольно серьезная быть какая-нибудь история. Но это разовые вещи, не системные. Массовой какой-то истории, конечно же, нет. Что-то может быть, если есть к этому другие условия», — пояснил специалист.

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При этом собеседник НСН заметил, что в целом поддерживает идею депутата о запрете татуировок для несовершеннолетних.

«Я бы скорее поддержал, потому что есть вещи, на которые желательно, чтобы человек решался, имея совершеннолетие, и одна из них, на мой взгляд, татуировка, потому что исправить крайне сложно», — сказал Михаил Хорс.

Ранее Милонов предложил запретить артистам выступать под фонограмму. Депутата возмутило то, что российские исполнители поют не живьем и получают за это огромные гонорары. По его мнению, если певец выступает под фонограмму, то делать это он должен бесплатно.

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ФОТО: детская татуировка
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