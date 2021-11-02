Милонов предложил бесплатно раздавать россиянам экспресс-тесты на COVID-19
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирусную инфекцию, раздавая бесплатные экспресс-тесты россиянам. Об этом сообщает RT, ссылаясь на обращение парламентария к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
По словам Милонова, в связи с ростом заболеваемости важно своевременно выявлять случаи инфицирования. Поэтому депутат предложил выдавать населению бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 для самостоятельного использования.
«К примеру, раздача тестов и маркеров могла бы производиться одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета два-три теста на один месяц», — считает Милонов.
Депутат подчеркнул, что эта мера может снизить нагрузку на медучреждения и «быстрее выявлять заболевших и принимать оперативное решение о госпитализации».
Между тем в России разработали количественный тест, определяющий эффективность защиты антител от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Над новинкой работали Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центр компетенций Национальной технологической инициативы, пишет Газета.ру. Разработчики собирают документы для регистрации тестов в Росздравнадзоре.
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