Милонов предложил бесплатно раздавать россиянам экспресс-тесты на COVID-19

По словам Милонова, в связи с ростом заболеваемости важно своевременно выявлять случаи инфицирования. Поэтому депутат предложил выдавать населению бесплатные экспресс-тесты на COVID-19 для самостоятельного использования.

«К примеру, раздача тестов и маркеров могла бы производиться одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям: к каждому счету мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчета два-три теста на один месяц», — считает Милонов.

Депутат подчеркнул, что эта мера может снизить нагрузку на медучреждения и «быстрее выявлять заболевших и принимать оперативное решение о госпитализации».

Между тем в России разработали количественный тест, определяющий эффективность защиты антител от заражения SARS-CoV-2 после вакцинации или после перенесенного COVID-19. Над новинкой работали Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН и Центр компетенций Национальной технологической инициативы, пишет Газета.ру. Разработчики собирают документы для регистрации тестов в Росздравнадзоре.

