Милонов поддержал идею Макрона запретить соцсети детям

Дети должны пользоваться социальными сетями только с разрешения родителей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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По его мнению, некоторолируемый выход несовершеннолетних в свободное общение является преступлением, социальные сети необходимо обязать запрашивать у родителей соответствующее разрешение.

Депутат напомнил, что несколько лет назад он предлагал ввести для пользователей соцсетей верификацию через «Госуслуги».

«Тогда в том числе и мои коллеги по Госдуме, представители Минцифры, резко высказались против, поскольку, судя по всему, социальные сети почувствовали, что их база уменьшится», - заключил Милонов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика готова ввести запрет на социальные сети для детей до 15 лет, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: НСН
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