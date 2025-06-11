Милонов поддержал идею Макрона запретить соцсети детям

По его мнению, некоторолируемый выход несовершеннолетних в свободное общение является преступлением, социальные сети необходимо обязать запрашивать у родителей соответствующее разрешение.

Депутат напомнил, что несколько лет назад он предлагал ввести для пользователей соцсетей верификацию через «Госуслуги».

«Тогда в том числе и мои коллеги по Госдуме, представители Минцифры, резко высказались против, поскольку, судя по всему, социальные сети почувствовали, что их база уменьшится», - заключил Милонов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика готова ввести запрет на социальные сети для детей до 15 лет, сообщает «Свободная пресса».

