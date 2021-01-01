Милонов о Новом годе: 21 — счастливое число картёжников!
Депутат Госдумы в эфире НСН пожелал, чтобы новый год взял реванш у старого и оставил хорошую память о себе.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в своём новогоднем поздравлении выразил уверенность, что Новый год окажется счастливым для россиян.
«Дорогие жители нашей страны! Новый год — это праздник для всех. И хочу всех поздравить с тем, что наступил наконец-то 2021 год. И самое главное его достижение — что он закончил 2020 год. Потому что хуже 2020 года представить времени нельзя! И я надеюсь, что 2021 год возьмёт реванш, так что бы сравнения были в его пользу. 20-й был плохой, 21-й — хороший год: между прочим, кто играет в карты, знает, что это счастливое число. Так что поздравляю с наступлением счастливого для нас 2021 года!» - сказал он в эфире НСН.
Отметим, что 21 считается выигрышной комбинацией в карточной игре «блэкджек» и её русском варианте «очко».
Ранее Милонов на пресс-конференции НСН призвал в новогодние дни больше времени проводить на улице, где меньше шансы заразиться коронавирусом.
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