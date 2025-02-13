Милонов назвал признание Багаутдинова в убийстве Старовойтовой абсурдным

Житель Казани Тимур Багаутдинов, который признался в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, вероятно, сделал это с тем, чтобы попасть в Санкт-Петербург. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, Багаутдинов, возможно, хотел «покататься» в Петербург, чтобы его допросили, но он при этом не осознает серьезность ситуации. Милонов подчеркнул, что после 25 лет расследования виновные уже установлены, а показания Багаутдинова явно ложные.