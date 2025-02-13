Милонов назвал признание Багаутдинова в убийстве Старовойтовой абсурдным
Житель Казани Тимур Багаутдинов, который признался в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, вероятно, сделал это с тем, чтобы попасть в Санкт-Петербург. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
По его словам, Багаутдинов, возможно, хотел «покататься» в Петербург, чтобы его допросили, но он при этом не осознает серьезность ситуации. Милонов подчеркнул, что после 25 лет расследования виновные уже установлены, а показания Багаутдинова явно ложные.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Багаутдинов, имеющий криминальное прошлое, пришел в полицию и признался в убийстве Старовойтовой, заявив, что застрелил ее из снайперской винтовки. Однако следователи проверили информацию и обнаружили, что в момент убийства депутата, которое произошло в Петербурге, Багаутдинов не находился в Ленинградской области.
Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года в подъезде своего дома. Она была известна своей правозащитной деятельностью и борьбой с коррупцией, а также выступала против ввода войск в Чечню, передает «Радиоточка НСН».
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