Милонов назвал признание Багаутдинова в убийстве Старовойтовой абсурдным

Житель Казани Тимур Багаутдинов, который признался в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году, вероятно, сделал это с тем, чтобы попасть в Санкт-Петербург. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, Багаутдинов, возможно, хотел «покататься» в Петербург, чтобы его допросили, но он при этом не осознает серьезность ситуации. Милонов подчеркнул, что после 25 лет расследования виновные уже установлены, а показания Багаутдинова явно ложные.

СМИ: Мужчина в Москве признался полиции, что убил депутата Старовойтову в 1998 году

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Багаутдинов, имеющий криминальное прошлое, пришел в полицию и признался в убийстве Старовойтовой, заявив, что застрелил ее из снайперской винтовки. Однако следователи проверили информацию и обнаружили, что в момент убийства депутата, которое произошло в Петербурге, Багаутдинов не находился в Ленинградской области.

Галина Старовойтова была убита 20 ноября 1998 года в подъезде своего дома. Она была известна своей правозащитной деятельностью и борьбой с коррупцией, а также выступала против ввода войск в Чечню, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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