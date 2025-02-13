СМИ: Мужчина в Москве признался полиции, что убил депутата Старовойтову в 1998 году

При этом полиция не поверила мужчине, так как по данным следствия, женщину убили в Санкт-Петербурге участники Тамбовской ОПГ.

Теперь правоохранители будут выяснять, кого на самом деле убил мужчина.

Старовойтова была застрелена 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге у входа в свою квартиру. Двое ждали ее на лестничной площадке и открыли огонь из пистолета-пулемета. В тот день она вернулась из столицы, а сопровождал ее помощник Руслан Линьков, который также пострадал и получил тяжелые ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

