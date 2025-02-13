СМИ: Мужчина в Москве признался полиции, что убил депутата Старовойтову в 1998 году
Житель Казани пришел в полицию и заявил, что это он в октябре 1998 года застрелил депутата из Петербурга Галину Старовойтову в Москве. Об этом сообщил 78.ru.
По словам мужчины, он застрелил парламентария из снайперской винтовки с чердака дома. Он уточнил, что действовал за деньги по договорённости со знакомым, а после преступления покинул Москву.
При этом полиция не поверила мужчине, так как по данным следствия, женщину убили в Санкт-Петербурге участники Тамбовской ОПГ.
Теперь правоохранители будут выяснять, кого на самом деле убил мужчина.
Старовойтова была застрелена 20 ноября 1998 года в Санкт-Петербурге у входа в свою квартиру. Двое ждали ее на лестничной площадке и открыли огонь из пистолета-пулемета. В тот день она вернулась из столицы, а сопровождал ее помощник Руслан Линьков, который также пострадал и получил тяжелые ранения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru