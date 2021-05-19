Миллионы россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

Около 19 млн россиян числятся в должниках, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

Долги россиян за электроэнергию увеличились на 12,5 млрд рублей

При этом примерно 7 млн из них являются невыездными из-за накопленных долгов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, должников в стране стало на 2 млн больше - тогда их было 16,8 млн.

Невыездными россияне становятся в том случае, если их долги превышают 30 тысяч рублей, а период просрочки - 90 дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий забирать домашних животных у должников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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