Миллионы россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

При этом примерно 7 млн из них являются невыездными из-за накопленных долгов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года, должников в стране стало на 2 млн больше - тогда их было 16,8 млн.

Невыездными россияне становятся в том случае, если их долги превышают 30 тысяч рублей, а период просрочки - 90 дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий забирать домашних животных у должников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

