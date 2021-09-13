ФАС обязала Tele2 снизить цены на тарифы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» было возбуждено на основании жалоб абонентов, которые массово заявили о повышении стоимости услуг сотовой связи в среднем на 13% с января 2021 года.

В компании объяснили рост цен увеличением затрат, однако в ФАС установили, что повышение тарифов с этим никак не связано и обязали Tele2 снизить цены - до уровня, применяемого до повышения.

Ранее ФАС обвинила нидерландский сервис бронирования гостиничных номеров Booking.com в злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке и выписала ему штраф на 1,3 миллиарда рублей, сообщает Ura.ru.

