ФАС обязала Tele2 снизить цены на тарифы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала оператора сотовой связи Tele2 виновным в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» было возбуждено на основании жалоб абонентов, которые массово заявили о повышении стоимости услуг сотовой связи в среднем на 13% с января 2021 года.
В компании объяснили рост цен увеличением затрат, однако в ФАС установили, что повышение тарифов с этим никак не связано и обязали Tele2 снизить цены - до уровня, применяемого до повышения.
Ранее ФАС обвинила нидерландский сервис бронирования гостиничных номеров Booking.com в злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке и выписала ему штраф на 1,3 миллиарда рублей, сообщает Ura.ru.
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