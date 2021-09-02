Абонентов ведущего мобильного оператора РФ защитят от спам-звонков

Пользователей сотовой связи избавят от спам-звонков. МегаФон запускает бесплатный сервис для защиты от них для всех своих абонентов. Сомнительные вызовы будут автоматически переводиться в отдельный голосовой ящик. Для этого будут применяться аналитические алгоритмы с использованием больших данных.

Чёрный список таких телефонов будет постоянно обновляться. Речь идёт, в частности, о телемаркетинге, массовых обзвонах, рекламе юридических, финансовых и медицинских услуг. Абонент по SMS получит сообщение о поступивших спам-вызовах и, если захочет, сможет прослушать оставленное голосовое сообщение, набрав 0525.

Причём важные звонки не будут теряться. Алгоритмы сервиса настроены таким образом, что вычисляют потенциально полезные номера телефонов – например, вызовы от реальных организаций, не замеченных в массовых обзвонах. Специальный голосовой ящик появится автоматически у всех пользователей бесплатных услуг «Кто звонил» или «Мне звонили».

Как отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон, компания прилагает все усилия для того, чтобы защитить своих абонентов от нежелательных звонков, для чего постоянно совершенствует соответствующие услуги и решения.

«С начала года количество обращений от абонентов по вопросам спам-звонков в нашей сети уменьшилось в три раза. В течение лета мы тестировали новый сервис в восьми регионах России и ежедневно фиксировали там около 100 тысяч рекламных вызовов, которые переводились в голосовой ящик. Теперь от спам-звонков будут защищены все наши абоненты, при этом сервис будет бесплатным для пользователей», - отметил топ-менеджер.

Уже сейчас новое решение используют жители Нижегородской, Владимирской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тульской и Орловской областей. До конца октября оно станет доступно абонентам во всех регионах страны.

