«Локальные сюрпризы»: Минченко и Калачев поспорили о явке избирателей на выборах
Несколько губернаторов имеют слабые позиции, а в Москве не осталось радикального оппозиционного актива, рассказали НСН опрошенные эксперты.
Россияне в предстоящий единый день голосования не покажут высокой явки, потому что губернаторские и муниципальные выборы не вызывают интереса, заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». А вот политтехнолог Константин Калачев в разговоре с НСН предположил, что явка на выборах будет выше, потому что россияне захотят высказать свою патриотическую позицию и поддержку президенту.
11 сентября в России пройдет Единый день голосования. По данным Центризбиркома, выборы охватят 45 миллионов россиян и пройдут в 82 регионах страны. В 14 субъектах изберут губернаторов, также пройдут выборы депутатов различного уровня.
«Россияне будут примерно так же политически активны, как и всегда на региональных и муниципальных выборах. Это классика жанра и ничего глобально не меняется. Люди охотно идут на выборы президента, менее охотно ходят на парламентские, губернаторские и муниципальные. Есть несколько регионов, где непростая ситуация у губернаторов. Самая сложная у Александра Бречалова в Удмуртии. Оппозиция сильна в Ярославской, Кировской областях. Думаю, что за этими регионами имеет смысл понаблюдать. В Москве нет радикального оппозиционного актива после того, как некоторые муниципальные депутаты уехали или оказались под уголовными делами. Поэтому я бы сказал, что какие-то локальные сюрпризы могут быть, но в целом ситуация высокой мобилизации вокруг фигуры президента повлияет на позиции партии «Единой России», у которой цифры будут выше, чем в прошлом году», - сказал Минченко.
Политтехнолог Константин Калачев придерживается иной точки зрения. В эфире НСН он заявил, что общая явка избирателей будет выше средней.
«Участие в этих выборах для многих может быть подтверждением патриотической позиции – придут поддержать кандидатов от власти. В Москве пять кандидатов на место и явка обещает быть точно выше 25%, я бы даже назвал диапазон от 30 до 40% за счет дистанционного голосования. Многие из тех, кто аполитичен, опробуют электронное голосование, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, подписывают под это родственников, знакомых. Если говорить о выборах губернаторов, то есть регионы, где существуют проблемы. Бречалов не самый сильный кандидат, в Рязанской области проблемы из-за пожаров, в Марий Эл временно исполняющий обязанности губернатора достаточно вяло вел кампанию. В Карелии ожидания, которые были связаны с приходом главы республики в 2017 году, не оправдались. Регион остался депрессивным. Но даже в этих регионах проголосуют и выберут кандидатов от власти», - сказал Калачев.
Сюрпризы, по его словам, могут произойти на выборах в региональные парламенты.
«Могут пройти представители «Партии пенсионеров», а «Новые люди» выступят слабее своих возможностей. Сюрпризом может стать и то, что ЛДПР без Жириновского продолжит сохранять место третьей партии. Потому что многие думают, что все определяла только его роль, но это не так», - отметил Калачев.
Ранее политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев имеет все шансы стать президентом, так как обладает уникальным политическим опытом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,6 млн+50 952 / сут.
Умерли
385 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
18,7 млн+37 012 / сут.
- В России продлят программу параллельного импорта
- Шойгу: ВСУ продолжают попытку наступления и несут значительные потери
- В Совфеде предупредили об опасности войны в Европе из-за «прибалтийских политических гномиков»
- Рогов: Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
- В Херсоне заявили об ударе ВСУ по многоквартирному жилому дому
- В Курске загорелся торговый центр
- Украинский премьер призвал Евросоюз устроить «холодный душ» российскому обществу
- Минцифры отказывается от 7 млрд рублей на отечественные смартфоны для чиновников
- Власти Запорожья назвали обстрелы ЗАЭС помощью Киева в воссоединении региона с Россией
- Володин: Энергобезопасность Европы без России невозможна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru