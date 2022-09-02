«Локальные сюрпризы»: Минченко и Калачев поспорили о явке избирателей на выборах

Россияне в предстоящий единый день голосования не покажут высокой явки, потому что губернаторские и муниципальные выборы не вызывают интереса, заявил президент холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». А вот политтехнолог Константин Калачев в разговоре с НСН предположил, что явка на выборах будет выше, потому что россияне захотят высказать свою патриотическую позицию и поддержку президенту.