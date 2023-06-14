«Миллион на миллион»: Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала лета

По его словам, воздух в этот день прогреется до +26 градусов, по области — до +27 градусов. Такая погода соответствует климатической макушке лета, пояснил синоптик.

Тишковец отметил, что 14 июня станет самым теплым днем с начала лета.

Ранее Тишковец заявил, что в первый месяц лета температура воздуха в Центральной России будет выше нормы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

