«Миллион на миллион»: Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала лета

В среду, 14 июня, москвичей ждет ясная, солнечная и теплая погода без осадков, как говорят авиаторы, «миллион на миллион» (то есть идеальная для полетов). Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, воздух в этот день прогреется до +26 градусов, по области — до +27 градусов. Такая погода соответствует климатической макушке лета, пояснил синоптик.

Тишковец отметил, что 14 июня станет самым теплым днем с начала лета.

Ранее Тишковец заявил, что в первый месяц лета температура воздуха в Центральной России будет выше нормы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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