«Миллион на миллион»: Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала лета
В среду, 14 июня, москвичей ждет ясная, солнечная и теплая погода без осадков, как говорят авиаторы, «миллион на миллион» (то есть идеальная для полетов). Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, воздух в этот день прогреется до +26 градусов, по области — до +27 градусов. Такая погода соответствует климатической макушке лета, пояснил синоптик.
Тишковец отметил, что 14 июня станет самым теплым днем с начала лета.
Ранее Тишковец заявил, что в первый месяц лета температура воздуха в Центральной России будет выше нормы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru