«Миллиарды за насвай»: Общественники призывают бороться с жевательным табаком
Глава правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников отметил, что купить «жевательный табак» может любой школьник, зачастую это приводит к наркотической зависимости.
Никотиносодержащие вещества сегодня с легкостью может купить любой школьник, что приводит к развитию зависимости у подростков, заявил глава правления Национального антинаркотического союза, общественный деятель Никита Лушников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно попасть в реестр наркотических веществ РФ, заявил ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев. Лушников поддержал инициативу депутата.
«Насвай так не называют уже давно, этот наркотик преобразовался и подстроился под современную молодежь. Насвай был в конце 80-х, начале 90-х, сейчас он называется снюс, продается он уже в других упаковках, которые привлекательны, произведена модернизация этого вещества, маркетинг, сейчас оно очень популярно среди молодежи», - рассказал Лушников.
По его словам, в подобные вещества очень легко подмешать наркотические средства, а купить их может любой школьник.
«Я поддержу депутата в этом, это вызывает зависимость, но это не самое страшное негативное свойство вещества. В снюс очень легко подмешивать наркотические какие-то прекурсоры, потому что очень трудно это выявить. Несколько лет назад благодаря Андрею Малахову провели обзорную программу, где показали, что на Арбате школьник может купить снюс. Проведя экспертизу, мы обнаружили в этом снюсе 0,17 грамма афганского мака. Так вот подсаживается школа. Поколение будет подготовлено к тяжелым наркотикам, потому что мозг усваивает, эта память уже не дает подростку спокойно существовать», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом общественники не раз пытались запретить подобные смеси, что в итоге приводило лишь к смене названия, но не решало проблему, отметил Лушников.
«Мы пытались запретить его, как общественники, но запретили курительные смеси, а его просто преобразовали, он называется жевательный табак. Это миллиарды, это огромные деньги, потому что это самое легкое вещество, на которое можно подсадить молодого человека. Представьте, когда школы, институты, техникумы, все учебные заведения страны постоянно покупают это вещество, представляете, какие масштабы. Это мы говорим сейчас только о молодежи», - заметил эксперт.
Если камеры столичных ночных заведений будут подключены к системе видеонаблюдения Москвы, это поможет раскрыть не только преступления, связанные с наркотиками, но и с драками и даже с пропажей людей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ранее глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- «Врио президента СССР» на 8 лет отправили в колонию
- В Великобритании обязали соцсети заблокировать RT и Sputnik
- Президент Мексики отказался вводить санкции против России
- СМИ: Подразделения ДНР ведут огонь по комбинату «Азовсталь»
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Индию
- Иван Ургант объявил о гастролях по Германии со своим вечерним шоу
- СМИ: более 30 туристов из Ирака пропали в Москве
- «Под лозунгами не играем»: Шевчук объяснил отмену концерта в Кургане
- Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацизма на Украине
- Польша стала закачивать в хранилища российский газ, получаемый по реверсу из Италии и Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru