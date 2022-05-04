«Миллиарды за насвай»: Общественники призывают бороться с жевательным табаком

Никотиносодержащие вещества сегодня с легкостью может купить любой школьник, что приводит к развитию зависимости у подростков, заявил глава правления Национального антинаркотического союза, общественный деятель Никита Лушников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Такое опасное никотиносодержащие вещество, как насвай, распространяемое в среде школьников и студентов и приводящее к зависимости и летальным исходам, должно попасть в реестр наркотических веществ РФ, заявил ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев. Лушников поддержал инициативу депутата.

«Насвай так не называют уже давно, этот наркотик преобразовался и подстроился под современную молодежь. Насвай был в конце 80-х, начале 90-х, сейчас он называется снюс, продается он уже в других упаковках, которые привлекательны, произведена модернизация этого вещества, маркетинг, сейчас оно очень популярно среди молодежи», - рассказал Лушников.

По его словам, в подобные вещества очень легко подмешать наркотические средства, а купить их может любой школьник.