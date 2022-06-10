Миллиардер Тимур Турлов отказался от гражданства РФ

Как сам бизнесмен пояснил изданию, иметь двойное гражданство в Казахстане не разрешается, в связи с чем было принято решение отказаться от российского паспорта и паспорта карибской страны Сент-Китс и Невис.

Турлов уже более 10 лет живет на территорию Казахстана.

В состав холдинга Freedom входят инвестиционная компания Freedom Finance, онлайн-брокер Freedom24 , Банк Фридом Финанс.