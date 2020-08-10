Милиция перекрыла для пешеходов площадь Независимости в Минске
Площадь Независимости в центре Минска, где расположены Дом правительства и Центризбирком Белоруссии, перерыта для пешеходов сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
По данным агентства, силовики выстроены плотным кордоном, «плечом к плечу», около гостиницы «Минск» и у Главпочтамта на противоположной стороне улицы.
В Белоруссии 9 августа в 20:00 завершается голосование по выборам президента.
Ранее представители ЦИК республики сообщили, что ЦИК страны заявили, что из-за очередей на участках срок голосования не будет продлеваться.
Общедоступное голосование проходит 9 августа. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.
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