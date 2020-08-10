Милиция перекрыла для пешеходов площадь Независимости в Минске

В Белоруссии 9 августа в 20:00 завершается голосование по выборам президента.

Ранее представители ЦИК республики сообщили, что ЦИК страны заявили, что из-за очередей на участках срок голосования не будет продлеваться.

Общедоступное голосование проходит 9 августа. Кроме действующего президента Александра Лукашенко, ЦИК зарегистрировал кандидатами супругу известного в стране блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании «Говори правду» Андрея Дмитриева и главу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергея Черечню.

