Явка на президентских выборах в Белоруссии больше 73%
9 августа 202017:19
В Белоруссии к 16:00 проголосовали на президентских выборах 73,40 процента избирателей.
Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК республики Вадима Ипатова.
Ранее политологи в эфире НСН дали благоприятный прогноз на победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии и скептический – на урегулирование отношений с Минска и Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru