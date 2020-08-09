Явка на президентских выборах в Белоруссии больше 73%

В Белоруссии к 16:00 проголосовали на президентских выборах 73,40 процента избирателей.

Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК республики Вадима Ипатова.

Ранее политологи в эфире НСН дали благоприятный прогноз на победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии и скептический – на урегулирование отношений с Минска и Москвы.

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ФОТО: flickr.com
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