Явка на президентских выборах в Белоруссии больше 73%

В Белоруссии к 16:00 проголосовали на президентских выборах 73,40 процента избирателей.

Такую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ЦИК республики Вадима Ипатова.

Ранее политологи в эфире НСН дали благоприятный прогноз на победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии и скептический – на урегулирование отношений с Минска и Москвы.

