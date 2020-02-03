Мила Йовович стала мамой в третий раз

В семье Милы Йовович вновь пополнение. Известная 44-летняя актриса родила третьего ребенка. У неё – очередная дочка, малышка получила имя Озиан, пишут Дни.ру.

Таблоиды отмечают, что третий ребенок в семье актрисы и её мужа – режиссера Пола Андерсона стал долгожданным. Йовович признавалась, что всегда мечтали о большой семье. Супруги вместе уже 15 лет. Они воспитывают двух дочерей Эву Габо и Дашиэл Иден. Старшей дочери Йовович 12 лет, средней — четыре.