Мила Йовович стала мамой в третий раз

3 февраля 202013:46

В семье Милы Йовович вновь пополнение. Известная 44-летняя актриса родила третьего ребенка. У неё – очередная дочка, малышка получила имя Озиан, пишут Дни.ру.

Таблоиды отмечают, что третий ребенок в семье актрисы и её мужа – режиссера Пола Андерсона стал долгожданным. Йовович признавалась, что всегда мечтали о большой семье. Супруги вместе уже 15 лет. Они воспитывают двух дочерей Эву Габо и Дашиэл Иден. Старшей дочери Йовович 12 лет, средней — четыре.

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Ранее НСН писала, что Милла Йовович рассказала о своём желании приехать в Россию с семьей на пару месяцев, и посмотреть не только Москву и Петербург, но и другие города страны. Актриса добавила, остаться в России ее могли бы заставить отечественные пельмени.


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ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц
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