Мила Йовович стала мамой в третий раз
В семье Милы Йовович вновь пополнение. Известная 44-летняя актриса родила третьего ребенка. У неё – очередная дочка, малышка получила имя Озиан, пишут Дни.ру.
Таблоиды отмечают, что третий ребенок в семье актрисы и её мужа – режиссера Пола Андерсона стал долгожданным. Йовович признавалась, что всегда мечтали о большой семье. Супруги вместе уже 15 лет. Они воспитывают двух дочерей Эву Габо и Дашиэл Иден. Старшей дочери Йовович 12 лет, средней — четыре.
Ранее НСН писала, что Милла Йовович рассказала о своём желании приехать в Россию с семьей на пару месяцев, и посмотреть не только Москву и Петербург, но и другие города страны. Актриса добавила, остаться в России ее могли бы заставить отечественные пельмени.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Эксперты: Правительство Мишустина сохранит «антисоциальный» курс Медведева
- Поклонская предложила взять пример с украинской конституции
- Посол: Российские журналисты в ЦАР нарушили множество законов
- Украинский «Боинг» в Иране уничтожили на глазах пилота другого лайнера
- Отказ Зеленского от предложенных Ираном компенсациях списали на некомпетентность