У актрисы Кэмерон Диаз родился первенец
Голливудская актриса Кэмерон Диаз сообщила, что впервые стала мамой. Она родила девочку в 47 лет. Диаз написала о событии в Instagram.
Актриса отметила, что они с мужем, гитаристом и бэк-вокалистом группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом, дали малышке имя Рэддикс. Диаз заявила, что не собирается размещать фото дочери, защищая право на частную жизнь.
«Мы хотим защитить частную жизнь малыша, поэтому не будем публиковать фото или делиться какими-либо подробностями», — отметила актриса.
Напомним, в марте 2018 года стало известно, что Диаз решила оставить кинематограф, чтобы посвятить себя семье.
Взлет актерской карьеры Кэмерон Диаз, которая не получила профессионального актерского образования, начался после дебютного фильма «Маска». Два из трех последних фильмов, в которых она сыграла в 2014 году, принесли актрисе номинации в «Золотой малине». как худшей актрисе.
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