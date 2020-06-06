Микробиолог указал российские особенности выхода на плато по коронавирусу
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил медленный выход на плато по COVID-19 в России по сравнению с другими странами и объяснил его причины. Об этом сообщает телеканал «360».
Зуев считает, что завоз коронавирусной инфекции туристами из-за границы в феврале-марте, когда стало известно о начале эпидемии, явился одним из факторов торможения работы по борьбе с пандемией COVID-19.
Вторым отрицательным фактором стали поездки россиян на шашлыки на майские праздники. Третьим – поездки россиян по протяженной территории страны во время активной фазы заболевания, пишет Газета.ru.
Положительными факторами в борьбе с пандемией коронавируса ученый назвал «масочный» и «перчаточный» режимы. Также Виктор Зуев отметил, что очаги COVID-19 в России остаются, но, по мнению ученого, их быстро «погасят» медики, отмечают «Известия».
Напомним, 4 июня глава государства Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в стране, но призвал тщательно наблюдать и анализировать ситуацию по COVID-19 в каждом регионе.
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