Микробиолог указал российские особенности выхода на плато по коронавирусу

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев отметил медленный выход на плато по COVID-19 в России по сравнению с другими странами и объяснил его причины. Об этом сообщает телеканал «360».

Зуев считает, что завоз коронавирусной инфекции туристами из-за границы в феврале-марте, когда стало известно о начале эпидемии, явился одним из факторов торможения работы по борьбе с пандемией COVID-19.