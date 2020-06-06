Минюст признал обоснованными принятые в РФ меры в борьбе с коронавирусом
Министерство юстиции признало обоснованными ограничения, введенные на территории РФ в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что для принятия решение ведомство провело исследование. В сообщении говорится, что принятые меры «отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии» в стране.
Также в сообщении ведомства подчеркивается, что поэтапные смягчения ограничений подтверждают, что их цель была «именно защита здоровья людей, а не произвольное вмешательство в их личную жизнь».
Кроме того, в Минюсте добавили, что российские меры соответствуют опыту других стран. Напомним, провести соответствующий анализ ведомству 1 июня поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такое же поручение было дано Минздраву и Роспотребнадзору.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru