Михалков решил подать в суд на украинские власти

Народный артист России Никита Михалков решил подать на украинские власти в суд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В Крыму оценили ущерб региону за годы в составе Украины в триллионы рублей

Предметом иска стали претензии касательно нанесения ущерба экологии Крыма, Михалков намерен взыскать с украинской стороны порядка 49 млн рублей.

Отмечается, что в суд обратился Алуштинский санаторий, переданный возглавляеммоу Михалковым «Союзу кинематографистов России» в 2016 году.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб, нанесенный региону за время его нахождения в составе Украины, оценивают в триллионы рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:КрымИскСудУкраинаНикита Михалков

Горячие новости

Все новости

партнеры