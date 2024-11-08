Михалков решил подать в суд на украинские власти
Народный артист России Никита Михалков решил подать на украинские власти в суд. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Предметом иска стали претензии касательно нанесения ущерба экологии Крыма, Михалков намерен взыскать с украинской стороны порядка 49 млн рублей.
Отмечается, что в суд обратился Алуштинский санаторий, переданный возглавляеммоу Михалковым «Союзу кинематографистов России» в 2016 году.
Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб, нанесенный региону за время его нахождения в составе Украины, оценивают в триллионы рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru