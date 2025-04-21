Михалков отправит на фронт американское ружье Marlin
Режиссер Никита Михалков намерен направить охотничье ружье из своей личной коллекции на поддержку участников боевых действий на Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Михалкова, речь идет о ружье Marlin Model 55 Goose Gun, которое ранее подарил ему бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин.
Режиссер отметил, что оружие рассчитано на стрельбу на дальние дистанции и выразил уверенность в том, что даритель не был бы против его использования в текущих обстоятельствах.
В ходе эфира Михалков также зачитал письмо от командующего группировкой «Север» генерал-полковника Александра Лапина и показал само оружие — гладкоствольное ружье калибра 18,5 мм с длиной ствола 36 дюймов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru