Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе

При этом режиссер поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства. Михалков указал, что не чувствует внутренней зрелости, которая могла бы дать право это делать.

Также режиссер заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

