Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе

Российский кинематографист Никита Михалков заявил, что не готов снять фильм про Донбасс, сообщает РИА Новости.

Михалков заявил, что санкции сыграли великую роль для российской киноиндустрии

При этом режиссер поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства. Михалков указал, что не чувствует внутренней зрелости, которая могла бы дать право это делать.

Также режиссер заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:КиноДонбассНикита Михалков

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