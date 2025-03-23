Михалков заявил, что не готов снять фильм о Донбассе
23 марта 202502:30
Российский кинематографист Никита Михалков заявил, что не готов снять фильм про Донбасс, сообщает РИА Новости.
При этом режиссер поддерживает такие проекты, например, учащихся его Академии кинематографического и театрального искусства. Михалков указал, что не чувствует внутренней зрелости, которая могла бы дать право это делать.
Также режиссер заявил, что не верит заинтересованности Голливуда в российском кинематографе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru