Михаила Ефремова этапировали в СИЗО в Москве
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован из колонии №4 в Белгородской области в СИЗО Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по области.
По данным агентства, Ефремова направят в Москву для участия в следственных действиях. Ранее "Московский комсомолец" передавал, что письмо близкого друга Ефремова, отправленное в белгородскую колонию, вернулось обратно с пометкой "адресат убыл в другое учреждение".
Адвокат Петр Хархорин заявил, что не располагает информацией о том, куда отправят актера.
Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП в июне 2020 года, в результате которого погиб человек. Затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
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