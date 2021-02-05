Михаила Ефремова этапировали в СИЗО в Москве

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов этапирован из колонии №4 в Белгородской области в СИЗО Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по области.

По данным агентства, Ефремова направят в Москву для участия в следственных действиях. Ранее "Московский комсомолец" передавал, что письмо близкого друга Ефремова, отправленное в белгородскую колонию, вернулось обратно с пометкой "адресат убыл в другое учреждение".

Адвокат Петр Хархорин заявил, что не располагает информацией о том, куда отправят актера.

Пресненский суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за ДТП в июне 2020 года, в результате которого погиб человек. Затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.

