Ефремов исчез из колонии
5 февраля 202118:10
Актер Михаил Ефремов более не содержится в белгородской колонии ИК-4, сообщил его адвокат Петр Хархорин.
По словам защитника, актера перевели в другое учреждение, но куда неизвестно.
Ранее близкий друг Ефремова рассказал, что отправленное артисту письмо вернулось ему с пометкой ФСИН: «адрес убыл в другое учреждение». Об этом писал «Московский комсомолец».
По данным издания, Ефремова перевезли в СИЗО-3 в Белгороде, а ночью этапируют в Москву.
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5 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru