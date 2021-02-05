Ефремов исчез из колонии

Актер Михаил Ефремов более не содержится в белгородской колонии ИК-4, сообщил его адвокат Петр Хархорин.

По словам защитника, актера перевели в другое учреждение, но куда неизвестно.

Ранее близкий друг Ефремова рассказал, что отправленное артисту письмо вернулось ему с пометкой ФСИН: «адрес убыл в другое учреждение». Об этом писал «Московский комсомолец».

По данным издания, Ефремова перевезли в СИЗО-3 в Белгороде, а ночью этапируют в Москву.

