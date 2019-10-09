Михаил Шац верит словам Сабурова о поборах в КВН

Актер, режиссер, продюсер, известный участник КВН Михаил Шац в беседе с НСН не стал опровергать информацию, которой поделился в интервью Standup-комик.

«Я не смогу опровергнуть его информацию, потому что его информация касается более позднего этапа КВН. У нас с ним большая разница в возрасте. Когда мы начинали играть, КВН был еще на Центральном телевидении. Тогда еще Советский Союз был. Это была другая игра. Это была другая организация игры, другая коммерция игры совершенно. Потому что все изменилось в 1991 году. А то, о чем говорит Нурлан, это появилось уже позже. Поэтому, я склонен ему верить», - сообщил он.

Вместе с тем, бывший КВН-щик все же поделился, что и во времена его команды деньги для участие в юмористической игре все же надо было искать, однако тогда речь шла об обычных организаторских сборах на поездку.

«Там были какие-то спонсорский взносы. Все равно собирали деньги на эти игры. В любом случае, деньги, как составляющая поездки команды куда-то была все равно. Команду надо было отправить, привезти в Москву, разместить в гостинице, кормить в течение недели, как минимум. И эти деньги нужно было откуда-то брать. Либо это институт собирал тогда еще деньги, либо это какие-то там городские организации. Но были ли тогда взносы в АМиК (Телевизионное творческое объединение, гендиректором которого является А.А.Масляков - прим.НСН)? Я боюсь сейчас ошибиться, поэтому не буду говорить об этом», поделился известный участник КВН.

Ранее Члены жюри КВН Леонид Ярмольник и Юлий Гусман поспорили о качестве юмора современных команд. Актер Леонид Ярмольник отказался судить игры и заявил, что качество передачи сильно упало и «сейчас одна достойная шутка за игру — это уже победа». Отреагировал на критику Ярмольника режиссёр Юлий Гусман. Он уточнил, что новый сезон КВН уже принес несколько «блистательных выступлений и шуток». Спор двух мэтров игры НСН попросила прокомментировать КВНщика со стажем, актера, режиссера, продюсера, Михаила Шаца.

