Автор иска к Маслякову рассказал о сути претензий

Гендиректор ООО «Группа 7» Дмитрий Иванов высказался об иске, который его компания подала к Роспатенту в ходе оспаривания прав владельца ООО «ТООАМИК» Александра Маслякова на торговую марку «КВН», пишет KP.ru.

По мнению Иванова, работавшего над фильмом «КВН: Свидетельство о рождении», у истоков КВН стояли Елена Гальперина и Андрей Меньшиков.

«Группа 7» считает, что Александр Масляков завладел торговой маркой «КВН» без всяких на то оснований.

Рассмотрение иска состоится в Суде по интеллектуальным правам 19 августа.

