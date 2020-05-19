Михаил Мишустин выписался из больницы
Премьер-министр Михаил Мишустин вылечился от COVID-19, его выписали из больницы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.
Он отметил, что Мишустин выписался из медицинского учреждения и приступил к работе в Доме Правительства. Премьер-министр уже успел провел рабочее совещание в режиме видеоконференции. В настоящий момент он готовится к совещанию с Владимиром Путиным.
Ранее 19 мая стало известно, что Владимир Путин подписал указ о признании утратившим силу документа о назначении вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьер-министра. Таким образом, переболевший COVID-19 Михаил Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей в полной мере, отмечает RT.
Напомним, глава кабмина заявил, что заразился коронавирусной инфекцией 30 апреля.
К слову, на прошлой неделе сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от COVID-19. Об этом она рассказала ТАСС. По словам главы Минкультуры, сейчас она чувствует себя вполне хорошо и уже приступила к исполнению своих служебных обязанностей. Любимова уточнила, что заболевание у неё проходило в легкой форме. Министр лечилась в домашних условиях на протяжении почти трех недель.
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