Михаил Мишустин выписался из больницы

Премьер-министр Михаил Мишустин вылечился от COVID-19, его выписали из больницы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.

Он отметил, что Мишустин выписался из медицинского учреждения и приступил к работе в Доме Правительства. Премьер-министр уже успел провел рабочее совещание в режиме видеоконференции. В настоящий момент он готовится к совещанию с Владимиром Путиным.