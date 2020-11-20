Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. 20 ноября ему исполняется 74 года.

Глава кабмина отметил созидательную деятельность настоятеля РПЦ:

«Время вашего первосвятительского служения ознаменовано восстановлением и строительством храмов, активной благотворительной и просветительской деятельностью, развитием диалога с представителями государственной власти и других конфессий», - говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте кабмина.

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Мишустин также подчеркнул, что усилия патриарха направлены на сохранение гражданского мира и согласия в обществе, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Митрополит Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси в 2009 году.


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ФОТО: flickr.com // Совет Федерации
ТЕГИ:День РожденияПатриарх Кирилл
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