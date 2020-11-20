Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Мишустин также подчеркнул, что усилия патриарха направлены на сохранение гражданского мира и согласия в обществе, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Митрополит Кирилл был избран патриархом Московским и всея Руси в 2009 году.



